Jovane Cabral regressa aos treinos do Sporting sob vigilância

Jovane Cabral regressou aos treinos do Sporting, este sábado, a dois dias da deslocação ao terreno do Moreirense, a contar para a 30.ª jornada do campeonato.

O extremo luso-cabo-verdiano, de 22 anos, foi reintegrado sob vigilância médica. Jovane continua a recuperar da lesão que sofreu frente ao Belenenses SAD, na jornada 28, e está agora próximo do regresso à competição.

Quanto aos outros clientes do departamento clínico do Sporting, Vietto e Geraldes realizaram tratamento, ginásio e treino no relvado. Já Luiz Phellype continua o plano de reabilitação.

O Sporting volta a treinar no domingo, às 10h00. No mesmo dia, às 16h00, Rúben Amomrim faz a antevisão do jogo em Moreira de Cónegos.

O Moreirense-Sporting está marcado para segunda-feira, às 21h00, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.