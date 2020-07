Daniel Ramos. Primeiro golo do Benfica foi "momento chave"

O treinador do Boavista, Daniel Ramos, escolhe o primeiro golo do Benfica como o "momento chave" do jogo, que ditou a derrota (3-1).

Em declarações à BTV, no final da partida, Daniel Ramos realçou que o Boavista teve uma "entrada muito boa". Tudo mudou aos 13 minutos.

"O Benfica estava muito intranquilo, nós estávamos a pressionar alto e bem. Estávamos a controlar a posse e a aproximar-nos à baliza de forma perigosa. O golo foi o revés. Deu confiança ao Benfica e tirou-nos a nós. Foi o momento chave do jogo", assumiu o técnico boavisteiro.

Daniel Ramos explicou que quis que o Boavista corresse riscos e jogasse olhos nos olhos com o Benfica, o que levou a que fossem cometidos erros: "O desnível do 3-0 ao intervalo tem muito a ver com isso."

"O desafio ao intervalo foi dizer: 'vamos ganhar a segunda parte'. E ganhámos, parabéns à minha equipa. Tentámos fazer um bom jogo. Não me arrependo da nossa abordagem. Corremos riscos, mas para evoluirmos temos de jogar contra estas equipas cara a cara e é isso que estamos a fazer. Perder assim, quando se tenta, quando se quer, quando não se foge à identidade, custa mas não é desprestígio", frisou.

A concluir, Daniel Ramos considerou que "o Benfica acaba por ganhar bem". Ainda assim, assinalou que, se o Boavista tivesse feito o 3-2 (reduziu para 3-1 ao minuto 64), teria conseguido relançar o jogo.