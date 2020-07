João Sousa nas meias-finais do Circuito Sénior da FPT

O vimaranense João Sousa assegurou a qualificação para as meias-finais do segundo torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), com uma vitória ante João Monteiro, enquanto Nuno Borges foi eliminado no Lisboa Racket Centre.

Depois de bater Tiago Torres no primeiro encontro do Grupo 1, o número um português e 66.º colocado do ranking ATP superou João Monteiro, por 6-4 e 6-2, em uma hora e 20 minutos, num dia em que o vento voltou a dificultar a tarefa dos jogadores.

"Estive mais à vontade com as condições, que aqui não são fáceis. Mas joguei a bom nível e estou contente com esta exibição contra um bom jogador. Feliz pela vitória. A confiança é importante. A semana passada foi de aprendizagem depois de muito tempo sem competir, em condições a que não estou habituado. Tenho de me habituar e tentar apanhar novas rotinas, sem apanha-bolas e menos juízes de linhas. Tem sido uma boa semana. Dois bons jogos, o segundo melhor do que o primeiro em condições de vento muito instáveis", afirmou.

Graças à liderança do Grupo 1, João Sousa, de 31 anos, vai defrontar nas meias-finais Luís Faria, que hoje estava a liderar o encontro frente a Gastão Elias, por 5-0, quando adversário desistiu, por lesão no cotovelo direito.

"O Luís é um jovem de Guimarães. Somos da mesma terra e ele tem evoluído muito. Espero manter o bom nível de ténis e conto fazê-lo de novo no sábado para tentar vencer e chegar à final", frisou.

Além de assegurar ser "importante competir em Portugal e raro, mas ótimo jogar para as poucas pessoas que podem estar presentes", João Sousa acredita estar no rumo certo para estar em boa forma daqui a seis semanas, aquando da retoma do ATP Tour em Washington.

"Temos feito os passos corretos para dia 14 estar no pico de forma, tanto fisicamente como mentalmente. Estou estável e bem e estes torneios também servem para isso", sublinhou.

Ao contrário de Sousa, Nuno Borges, que se sagrou campeão do primeiro torneio do Circuito Sénior FPT, derrotando inclusivamente na fase de grupos o minhoto e Gastão Elias (nas meias-finais), foi hoje derrotado por Frederico Silva, em duas partidas, por duplo 6-4.

"Estou muito contente por ter ganho este encontro e estar nas meias-finais. Já esperava um encontro difícil, ele fez um bom torneio na semana passada, joga muito bem e estava com muita confiança. As condições dificultaram muito o jogo dos dois, por isso estou muito contente pelo que consegui fazer e pela vitória", frisou o segundo cabeça de série.

O próximo adversário de Frederico Silva será Duarte Vale, após a vitória deste diante Tiago Cação em três sets, pelos parciais de 5-7, 6-3 e 6-4, em duas horas e 55 minutos de encontro.

Na competição feminina, Francisca Jorge, campeã na Vale do Lobo Tennis Academy no domingo, foi a primeira a garantir a passagem às meias-finais, que vai disputar com Maria Inês Fonte. A outra meia-final será discutida por Inês Murta e Ana Filipa Santos.