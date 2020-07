Leroy Sané deixa o City e é reforço do Bayern Munique

Leroy Sané é oficialmente reforço do Bayern Munique, para os próximos cinco anos. Foi confirmada, esta sexta-feira, a transferência que há algum tempo vinha sendo anunciada e que Pep Guardiola antecipou. Sané tinha mais um ano de contrato com os ingleses, mas recusou renovar e anuiu ao interesse do Bayern.

"Quero vencer todos os títulos possíveis com o Bayern Munique e a Liga dos Campeões é a grande prioridade", disse o avançado, em declarações publicadas no site do Bayern.

Os clubes não divulgam os valores da transferência, mas a imprensa inglesa informa que o negócio ficou fechado por uma verba a rondar os 60 milhões de euros.

Sané chegou ao City em 2016, proveniente do Schalke 04, por cerca de 40 milhões. O jogador, de 24 anos, foi influente nas primeiras três épocas no clube. Esta temporada, devido a uma lesão grave sofrida em agosto, fez apenas dois jogos.

A despedida de Guardiola foi emotiva. O treinador do Manchester City lembrou que Sané "fez parte de um dos períodos mais especiais do clube".

O alemão venceu duas edições da Premier League, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e duas Supertaças.