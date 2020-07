Primeira convocatória de Veríssimo. Gabriel e Rúben Dias regressam aos escolhidos

O regresso de Rúben Dias e Gabriel são as novidades da primeria convocatória de Nélson Veríssimo no comando técnico do Benfica, para o jogo frente ao Boavista, no Estádio da Luz.

A dupla cumpriu castigo no último jogo e está assim de regresso às opções.

Tal como o técnico interino já tinha anunciado em conferência de imprensa, Taarabt continua indisponível, devido a uma entorse no tornozelo direito, como confirma o boletim clínico das águias.

Grimaldo continua a recuperar da lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo.

Em relação ao jogo na Madeira, o último de Bruno Lage, saem Morato, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos.

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Mile Svilar, Odysseas e Ivan Zlobin;

Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Nuno Tavares e Tomás Tavares;

Médios: Zivkovic, Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel, Rafa, Cervi, Florentino e Chiquinho;

Avançados: Seferovic, Vinícius, Dyego Sousa e Jota