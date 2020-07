Jorge Sampaoli é mais um nome na lista para suceder a Lage no Benfica

O jornal "O Jogo" coloca o nome de Jorge Sampaoli na lista de potenciais candidatos a suceder a Bruno Lage no Benfica. O treinador argentino, de 60 anos, está a trabalhar no Atlético Mineiro, do Brasil, e tem uma cláusula de rescisão de 2,2 milhões de euros.

De acordo com o diário desportivo, o Benfica já abordou Sampaoli, no sentido de apurar o interesse do técnico regressar à Europa, onde esteve apenas uma temporada (2016/17), no Sevilha. Terminou a época no 4.º posto e foi contratado para o cargo de selecionador argentino.

Sampaoli destacou-se pelo trabalho realizado na nível de clubes e de seleção, no Chile. Foi campeão nacional pelo Universidad do Chile e venceu uma Copa América.

Na época passada, assumiu o comando do Santos e foi vice-campeão brasileiro. Esta temporada assinou pelo Atlético Mineiro.