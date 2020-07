Manuel Fernandes. “Seria fantástico o Sporting chegar ao segundo lugar”

Depois da vitória com o Gil Vicente, o Sporting cimentou o terceiro lugar, com mais cinco pontos que o Sporting da Braga, e reduziu para nove a diferença para o Benfica que está no segundo lugar do campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, Manuel Fernandes diz que seria fantástico se os leões conseguissem ultrapassar as águias, reconhecendo que é uma tarefa muito difícil para a equipa de Rúben Amorim.

“Era extraordinário que o Sporting conseguisse chegar ao segundo, mas não quero meter pressão nos jogadores. Seria extraordinário, mas é quase impossível o Benfica perder os jogos todos nem pensar nisso, e o Sporting também teria de os ganhar quase todos. Mas se o Sporting for à Luz com três pontos de diferença tudo pode acontecer. Mas acho que o Benfica não vai permitir que isso aconteça”, afirma.

Boa resposta dos jovens da formação

Nestas declarações, o antigo capitão do Sporting elogia o trabalho feito por Rúben Amorim que tem apostado em jogadores da formação, que têm dado boas respostas, esperando que a equipa se mantenha neste nível.

“Estou muito satisfeito com o que o Sporting está a fazer, a aposta nos jovens jogadores que vão crescendo com jogadores mais experientes. O Sporting neste momento está sem Acuna, Mathieu, Vietto e Jovane, mas ontem os mais novos deram uma resposta positiva. Coletivamente a equipa está muito forte, personalizada e solidária, é uma equipa com saúde física e mental. Espero que em Moreira de Cónegos onde o jogo é sempre muito complicado, os jogadores dêem uma resposta positiva”, deseja.

Manuel Fernandes elogia a forma como alguns jovens jogadores se estão a destacar no plantel leonino e que poderão ser titulares na próxima época.

“Há jogadores que se têm imposto de forma categórica, o Quaresma pode ser titular indiscutível na próxima época, tal como o Nuno Mendes que tem personalidade a jogar, o Plata é um jovem, e o Joelson Fernandes vai ser um activo muito no Sporting pela qualidade que tem. Mas gostava que todos eles quisessem ser campeões no Sporting, e não pensarem que estão de passagem para outro clube europeu”, sublinha.

No jogo com o Gil Vicente e em dia de aniversário do clube, os jogadores do Sporting envergaram a camisola o nome de antigas glórias leoninas.

Sporar vestiu a camisola com o nome de Manuel Fernandes, o antigo avançado deu os parabéns a Frederico Varandas pela iniciativa de recordar antigos nomes importantes na história do clube de Alvalade.