Trump compra stock mundial de medicamento que ajuda a combater Covid-19

Os Estados Unidos compraram quase todo o stock mundial do medicamento Remdesivir, que ajuda no tratamento de doentes com Covid-19, para os próximos três meses.

A informação está a ser avançada, esta terça-feira, pelo jornal “The Guardian”.

O Remdesivir, fabricado pela Gilead, revelou-se eficaz no tratamento de alguns dos casos em pessoas infetadas pela Covid-19.

Depois dos resultados animadores, foram distribuídas 140 mil doses para testes em todo o mundo. Agora, a administração Trump comprou mais de 500 mil doses, que são toda a produção da Gilead para julho e 90% de agosto e setembro.

Os cientistas estão preocupados com a ação unilateral dos Estados Unidos e temem que, caso haja uma vacina, o país tome a mesma decisão.

"Eles têm acesso à maior parte do stock de doses [do Remdesivir], então não há nada para a Europa", disse Andrew Hill, investigador sénior da Universidade de Liverpool.

Para além do Remdesivir, que pode ser eficaz em alguns casos na fase inicial, a Dexametasona ajudou em alguns casos mais graves, de doentes que estavam já a ser ventilados.