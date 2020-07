​Vítor Manuel: "Artur Jorge revelou sempre personalidade e liderança”

Artur Jorege está preparado para treinar o Braga. O novo técnico do clube minhoto tem um passado como jogador ligado ao emblema minhoto onde se formou. Antigo capitão da equipa, Artur Jorge foi lançado na equipa sénior em 1992 pelo treinador Vítor Manuel.



Em entrevista a Bola Branca, Vítor Manuel fala de um treinador preparado para a tarefa no emblema minhoto.

“O Artur Jorge reúne condições para o cargo com o percurso que tem dentro da própria instituição, experiência, maturidade e conhecimento profundo do clube. É respeitado pelos adeptos e pelos jogadores. A escolha faz sentido e Artur Jorge está preparado para o desafio. Já tem estrutura mental, de personalidade e respeitabilidade. E o carisma enorme e passado que tem dentro da instituição são pontos que revertem a favor do Artur Jorge”, considera Vítor Manuel.

Aposta Artur Jorge numa linha de continuidade

Artur Jorge é o quarto treinador da época no Braga, depois de Ricardo Sá Pinto, Ruben Amorim e Custódio Castro. Os últimos dois foram promovidos dos escalões da formação para orientarem a equipa principal. A aposta em Artur Jorge surge na mesma linha de continuidade dos critérios que o presidente do clube António Salvador tem vindo a praticar.

"Artur Jorge surge numa linha de continuidade das apostas últimas do presidente António Salvador em treinadores provenientes da formação. Ruben Amorim está a ter um sucesso tremendo, com Custódio as coisas não correram bem. E agora, Artur Jorge que bebeu toda a mística que o Braga tem. Enquadra-se no espírito, filosofia e identidade que é neste momento o Braga. É uma grande equipa que está a passar por um momento menos bom, mas isso faz parte da vida dos clubes e dos treinadores. Artur Jorge tem a vivência de jogador e treinador de formação do clube. Bebeu muita coisa de com quem trabalhou e tem as suas ideias e capacidade de liderança", diz.

Sinais de personalidade e liderança

Quando Vítor Manuel lançou Artur Jorge em 1992 na equipa sénior do Braga, o central tinha 20 anos, mas já demonstrava sinais que deixavam antever futuro promissor.

“O Artur Jorge já marcava território naquela altura. Tinha presença efetiva dentro do campo na forma como treinava e se dedicava. Não tinha medo de assumir a sua responsabilidade mesmo sendo um jovem. Olhávamos para ele e antevíamos futuro. E teve um percurso muito bom no Braga com António Oliveira, Manuel Cajuda e outros treinadores. Foi afirmando a sua carreira também como grande capitão. Deu sempre sinais de personalidade e liderança”, termina.