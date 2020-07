Bayern Munique contrata promessa do PSG

O Bayern Munique anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Tanguy Kouassi, uma das promessas do futebol francês, que terminou contrato com o Paris Saint-Germain.

Central, 18 anos, Kouassi fez 13 jogos pela equipa principal do PSG, esta temporada, e marcou três golos. Assina até 2024.

"Estou muito feliz por ter oportunidade de jogar pelo Bayern. É um clube, com grande tradição. Espero afirmar-me aqui e disputar muitos jogos", disse o jogador, em declarações publicadas no site do clube de Munique.

Formado no PSG, internacional pelas camadas jovens de França, Kouassi, que também pode ser utilizado como médio-defensivo, tem também nacionalidade marfinense.