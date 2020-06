Marçal Grilo defende que pandemia é "oportunidade para reforçar autonomia das escolas"

Na opinião de Marçal Grilo, as medidas tomam-se de aluno em aluno e de escola a escola, "não com uma medida global". Nesse sentido, importa dar poder de decisão a quem trabalha mais próximo dos alunos, sustenta: "Esta é talvez uma das grandes oportunidades que se tem para aumentar e reforçar a autonomia das escolas."

Em entrevista à Renascença , esta segunda-feira, no programa As Três da Manhã , o antigo ministro da Educação e autor de vários livros na área sublinhou que "as desigualdades vão agravar-se e muito".

Portanto, "é necessário que o ministério da Educação diga rapidamente quais são as três ou quatro soluções que prevê" para o pós-pandemia, numa altura de "grande incerteza". Certo, no entender do antigo ministro, é que Portugal se vê, mais uma vez, "a correr atrás do prejuízo".





"Rankings" devem ser recurso, não finalidade

Os "rankings" das escolas saíram este fim de semana, com o Colégio de Nossa Senhora do Rosário, no Porto, no topo, pelo sexto ano consecutivo. A notícia é outra: pela primeira vez, não há qualquer escola pública entre as 30 escolas com melhores médias nos exames do Ensino Secundário.

Para Marçal Grilo, os "rankings" "dizem muito e dizem pouco", uma vez que "é preciso saber lê-los" e perceber o que eles nos dizem.