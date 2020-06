Papa contra nepotismo. São “ligações familiares contrapostas ao Evangelho”

“Há certas ligações familiares contrapostas ao Evangelho”, disse o Papa esta manhã durante a oração do Angelus. Em certos governos, disse Francisco sem citar exemplos, “vemos bem como os laços de parentesco ocupam o primeiro lugar, são superiores ao amor à Pátria e podem desviar do verdadeiro bem. Todos podemos citar exemplos sobre isto”. E acrescentou: “são situações em que os afetos familiares se misturam com opções contrapostas ao Evangelho”.

No final do Angelus, Francisco elogiou todos os que, em tempo de pandemia, se sacrificam pelos outros e deixou dois apelos à comunidade internacional, sobre a Síria, o Líbano o Iémen e a Ucrânia.

“Na próxima terça-feira, 30 de junho, realiza-se a quarta Conferência da União Europeia e Nações Unidas para apoiar o futuro da Síria e da região. Rezamos por este importante encontro, para que possa melhorar a dramática situação do povo sírio e dos povos vizinhos, em particular, do Líbano, no contexto das graves crises sociopolíticas e económicas que a pandemia tornou ainda mais difícil.” E acrescentou, improvisando: “Pensem: há crianças com fome, que não têm que comer. Por favor, que os dirigentes sejam capazes de fazer a paz!".

Sobre a situação no Iémen, o Papa também pediu orações, “especialmente pelas crianças que sofrem devido à grave crise humanitária” e também “pelos afetados pelas fortes inundações no oeste da Ucrânia”, para que “todos sintam o conforto do Senhor e a ajuda de seus irmãos”.