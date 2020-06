D. Manuel Clemente. “Quando as coisas mais abanam” é preciso estar com Cristo

É preciso “olharmos para a pandemia, olharmos para as suas vitimas, aqui em Portugal e por esse mundo além, desastrosas situações, olhar para tudo isto com Cristo, com os olhos de -Deus”, pedir a Deus que nos dê um coração capaz de fazer o que é preciso fazer, de estar onde é preciso estar, de não estar onde não devemos estar e de ir sempre no sentido de uma recuperação de tudo e todos.

Nestes momentos em que as cosias mais abanam e abalam, então reconstruamo-las com Jesus Cristo, a partir de Deus Pai”, disse D. Manuel Clemente, na missa que celebrou na Capela do Rato, em Lisboa.

O cardeal salientou que “ser cristão” não pode ser adjetivo, tem de ser substantivo proque diz respeito à substância de cada um e apelou a uma atitude nova e à oração certa para lidar com tudo aquilo que não acontece segundo os planos de cado um

“Se as cosias são como nós pensávamos, são como nós pensávamos, se as coisas não são anda como nós pensávamos, então continuamos nelas com Deus. E depois serão como Deus as reconstrói. É uma atitude nova que implica que estejamos constantemente na oração que Cristo nos ensinou, porque as nossas próprias orações precisam de ser convertidas muitas vezes”, afirmou o Patriarca de Lisboa, lembrando que a oração a que os cristãos devem sempre e em qualquer circunstância recorrer é o pai Nosso,