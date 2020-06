1.300 pessoas em manifestação do Chega com slogans de esquerda

Dez minutos antes da hora marcada, pelas duas da tarde, ainda no Parque Eduardo VII, em Lisboa, um dos dirigentes do Chega, Manuel Matias, gritava pelo megafone "ponham as máscaras", avisando que vinha aí o líder do partido e pedindo aos manifestantes para que não ligassem "a provocações" de fora, reforçando com um "somos pessoas de bem", isto porque na concentração via-se um jovem que transportava uma bandeira arco íris conotada com o movimento LGBT.

Entretanto, André Ventura lá chegou com muitos vivas e cumprimentos dos manifestantes que centraram no líder demissionário do partido os slogans que gritaram ao longo de duas horas e muitos deles verdadeiros clássicos dos desfiles organizados pelos partidos à esquerda.

Por exemplo, ouviu-se muito "André vai em frente tens aqui a tua gente" ou ainda "Nós só queremos André a presidente", tendo em conta que o líder do Chega já anunciou que quer ser candidato a Belém.

O resto dos slogans foram muito direcionados para o tema da manifestação, o de que "Portugal não é racista", ouvindo-se muitas vezes que "racismo é distração".