Não ajudar a TAP? “Impensável”, diz ministro das Infraestruturas

“Estão em causa centenas de fornecedores e milhares de trabalhadores. Não sou jurista, não quero arriscar, mas parecia-me absolutamente despropositado que fossemos impedidos de auxiliar uma empresa com cerca de 10 mil trabalhadores. Era impensável”, conclui, em entrevista ao podcast semanal do Partido Socialista.

Na terça-feira, o Supremo Tribunal Administrativo aceitou a providência cautelar interposta pela Associação Comercial do Porto para travar a injeção de 1,2 mil milhões de euros na TAP.

À Renascença, fonte oficial da associação afirmou nesse dia que "o Governo será citado da proibição de execução do ato administrativo”.

Nestes dias, outros têm mostrado apoio à ação da Associação Comercial do Porto, entre os quais os hoteleiros do Algarve e o presidente da Região Autónoma da Madeira.

No plano político, o PS já veio condenar "jogos de caráter regional" em torno da TAP – com Carlos César a reforçar a ideia de que a companhia aérea está em risco de fechar – enquanto PSD, pela voz do seu presidente, relativiza a decisão do tribunal, considerando que o Governo e a TAP têm instrumentos para tentar ultrapassar providência cautelar.