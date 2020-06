Marega é um jogador de que "todos os treinadores gostam"

"Teve rendimento imediato, entrou na equipa e isso ajudou na integração. Pareceu-me sempre alguém com valores humanos de respeito e solidariedade. Era trabalhador, educado e pensava pela sua cabeça. O Marega é o tipo de jogador que todos os treinadores gostam e ganhou o respeito dos colegas pelo seu comportamento e forma de estar dentro do grupo de trabalho", assinala o treinador, de 44 anos.

Do dérbi da cidade do Porto, realizado na noite de São João, no Dragão, e ganho pela equipa da casa (4-0), emergiu a exibição de Moussa Marega. O maliano marcou dois golos e ganhou as grandes penalidades que geraram os outros dois. Em entrevista a Bola Branca , Pedro Ilharco, que integrou a equipa técnica de Leonel Pontes no Marítimo, lembra o início do ano de 2015, quando Marega chegou ao futebol português.

Pedro Ilharco, que treinou Marega no Marítimo, considera que o avançado do FC Porto é o tipo de jogador que agrada aos treinadores.

Jogando a dois, rendimento de Marega será superior

Para Pedro Ilharco, a intermitência exibicional de Marega tem a ver com as zonas onde é colocado. Na sua opinião, o avançado rende mais quando colocado no corredor central e mais perto da baliza adversária:



"Quando está mais descaído à direita, é para ter ações de cruzamento. Mas quando está no corredor central e é solicitado, fica na cara do guarda-redes e tem oportunidades para finalizar. Penso que essa intermitência tem a ver as zonas onde é servido em profundidade e com os companheiros com quem joga, quem faz o último passe. Nesse aspeto, Otávio, Corona e Sérgio Oliveira são jogadores muito inteligentes."

Pedro Ilharco entende que Marega terá rendimento superior a jogar a dois no ataque, o sistema que melhor explora as suas características.



"Tem muito a ver a forma como joga o FC Porto. Como equipa grande, com dois avançados irá sempre criar mais problemas aos adversários, dependendo também da forma como forem servidos pelos laterais ou alas. Marega, como avançado único, não é muito forte nos apoios frontais, portanto, se tiver um colega com quem possa dividir o espaço, o seu rendimento será superior. Um colega que alterne os movimentos de apoio para que Marega possa ter espaço nas costas", sustenta.