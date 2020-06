​Três casos de Covid-19 no Hospital Prisional de Caxias

Veja também:

Há três casos confirmados de Covid-19 no Hospital Prisional de Caxias, no concelho de Oeiras, confirma a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).



As infetadas são três trabalhadoras da limpeza de uma empresa externa que presta serviço naquele hospital, que estão assintomáticas.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais garantiu à Renascença que não há contágio internos nas cadeias portuguesas.

Em declarações à Renascença, o presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais denuncia uma situação diferente. Jorge Alves diz que se trata de duas cozinheiras e uma outra funcionária e alerta para o risco de contágio dos reclusos que ajudam na cozinha.



“Essas senhoras confecionavam refeições para os reclusos do hospital prisional, mas também para os reclusos de Caxias, ali ao lado. Por força disso, todos os dias havia uma brigada de reclusos que era transportada de manhã para o hospital prisional e à tarde regressava ao estabelecimento prisional de Caxias. E esses reclusos estavam em contacto permanente com as senhoras, nos refeitórios, a preparar a alimentação”, explica o sindicalista Jorge Alves.

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais está a fazer testes a todos os trabalhadores externos e do quadro.

Dos mais de três mil resultados já conhecidos desde o início da pandemia, houve 21 casos de Covid-19, dados já como recuperados. Há agora a registar estes três novos casos.

Portugal regista 1.540 mortes (mais seis que na segunda-feira) e 39.737 casos (mais 345, o que supõe um aumento de 0,9%) confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim de terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As seis mortes e 299 (86,67%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal.

