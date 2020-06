Foco de infeção em Torres Vedras conta com quase uma dezena de casos positivos

Veja também:

Há pelo menos oito pessoas infetadas com Covid-19 num novo foco da doença na zona do Oeste. Na habitual conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde,a secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira, relatou que a origem deste foco está relacionado com uma utente de um lar que deu entrada nas urgências do Hospital de Torres Vedras, foi testada negativamente, voltou ao lar e só numa segunda deslocação ao hospital testou positivo.

"Desse caso já resultaram oito positivos e estão a ser testadas as equipas de enfermagem e os utentes [do hospital] que estiveram em contacto com essa utente, bem como os restantes utentes do lar no sentido de verificar o impacto deste caso positivo", explicou Jamila Madeira.

Num comunicado emitido esta quarta-feira, o Centro Hospitalar do Oeste CHO considera que “foram cumpridas, nesta situação os procedimentos previstos em época covid”. Uma vez que, “sendo o utente assintomático”, não foi assistido na área criada para o atendimento de doentes com suspeita de infeção, no Hospital de Torres Vedras, tendo “a primeira admissão [sido] na urgência”.

Até ao final do dia desta quarta-feira deverão ser conhecidos mais resultados dos testes efetuados a doentes e profissionais daquele serviço.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, revela que estão a ser testados mais de 40 profisssionais de saúde desta unidade hospitalar.