Itália regista ligeiro aumento de novos casos e 30 mortes num dia

A Itália registou mais 30 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e soma 190 novos casos de infeção, um ligeiro aumento face a terça-feira, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela Proteção Civil.

O balanço feito pelas autoridades indica que o total de infetados é agora de 239.410, e o número total de mortes de 34.644, desde que começou a crise em Itália, em 21 de fevereiro.

A Província Autónoma de Trento, no norte de Itália, corrigiu os dados fornecidos na terça-feira e retirou 61 mortes dos números oficiais, que não se terão registado por infeção do novo coronavírus.

Assim, as mortes nas últimas 24 horas são 30 e estes novos dados representam uma pequena recuperação em relação ao dia anterior, que atingiu o mínimo de mortes desde o final de fevereiro, apesar de um maior número de testes ter sido realizado, com cerca de 53 mil.

Já o número de novos casos de Covid-19, com 190 confirmados, significa um ligeiro aumento face ao dia anterior, em que houve 122 novos contágios registados, o menor aumento desde o começo da crise.

Atualmente, em Itália existem 18.655 pessoas na fase ativa da doença, embora a grande maioria dos casos, cerca de 90%, esteja em isolamento nas suas próprias casa, com ou sem sintomas leves.

Já 1.610 infetados estão hospitalizados e 107 recebem cuidados intensivos, registando-se uma redução de oito casos em relação a terça-feira, o que permite manter os hospitais italianos longe dos níveis de saturação atingidos nos piores momentos da pandemia, em março.

A região mais afetada ainda é a Lombardia, no norte, embora com números muito mais reduzidos.

A Lombardia registou uma quebra significativa de doentes internados, com menos 218, e três destes casos saíram dos cuidados intensivos.

No entanto, os novos casos de contágio registados hoje são 88, o que eleva para 93.261 infestados naquela região, tendo-se registado ainda sete mortes.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (121.225) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,3 milhões).

Seguem-se o Brasil (52.645 mortes, mais de 1,1 milhões de casos), Reino Unido (43.081 mortos, mais de 306 mil casos), a Itália (34.675 mortos e mais de 238 mil casos), a França (29.720 mortos, mais de 197 mil casos) e a Espanha (28.327 mortos, mais de 247 mil casos).

A Rússia, que contabiliza 8.503 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com mais de 606 mil, seguindo-se a Índia, com mais de 456 mil casos e 14.476 mortos.