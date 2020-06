​Procura-se ministro Brandão Rodrigues, visto pela última vez a comemorar a Champions

O ministro não está doente. Ainda bem. Vimo-lo, pela última vez, a comemorar a vinda, para Portugal, do final da Champions League. Estava com bom aspeto. Mas não o vimos, nem ouvimos, sobre nada do que verdadeiramente nos interessa: o que pensa ele fazer para combater a pandemia com que nos vamos deparar, já em setembro: o aumento do insucesso escolar dos mais vulneráveis? Ou, simplesmente, o que está ele a preparar para o novo ano onde parece pairar a ideia, peregrina, de que as aulas presenciais podem, e devem alternar com o regresso à telescola? Será verdade?



Não querendo exigir demais gostava ainda de saber o que anda o ministro a fazer para prevenir que, a perto de 15 dias dos exames, os miúdos não vão todos parar ao hospital. O receio justifica-se perante taxas de infeção pós-confinamento a aumentarem 145% (dos zero aos dez anos) e mais de 95% (dos dez aos 19).

Ou melhor, o que lhe ocorre para prevenir que se perca e desperdice aquele resto de ano perdido que ainda falta gastar em festas e festarolas, de miúdos cansados de descansar o ano inteiro.

Se alguém souber do seu paradeiro era bom informar pelo menos o nosso primeiro-ministro que, embora vá dando uma no cravo e outra na ferradura, sempre vai opinando sobre isto e quase tudo. E agora até quer aumentar as penas dos organizadores.

Dou a António Costa o benefício da dúvida de, pelo menos, estar preocupado. No fundo os portugueses precisam saber, com algum caráter de urgência, o que reserva Brandão Rodrigues ao futuro dos nossos filhos?

No meu caso gostava de saber, por interesse mesmo egoísta, o que se vai passar no pré e nos pós exames, do 12º ano? Como é que o sistema de avaliação e entrada no Ensino Superior vai ser minimamente justo de forma, a sem penalizar quem joga ali o seu futuro, também não traumatize aqueles que, com maior ou menor défice de atenção, menos ambiciosos e voluntaristas, menos disciplinados ou simplesmente muito mais livres e felizes estão vagamente de férias há uns quatro meses bem medidos.

Aqueles que acham mesmo que “vai ficar tudo bem!” (numa boa!) e acreditam mesmo na história que lhes tem sido contada. Por isso estão cansados de olhar para ecrãs onde professores, ainda mais exaustos do que o habitual, e geralmente de alto risco (mais de 60 anos e múltiplas maleitas acumuladas na esperança de uma reforma que tarda a chegar) pedem muita desculpa, mas não se chegam a cruzar fisicamente com os alunos que lhes moem o juízo nos zooms e congéneres onde, ou lhes falta o som ou lhes escondem o vídeo e ora entram, ora saem, e sobretudo quase sempre não ligam nada ao que está a acontecer do outro lado da dita “ plataforma”.