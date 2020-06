Covid-19. Convívio é possível, "mas com regras"

Veja também:

A diretora-geral da Saúde alertou esta segunda-feira que as “regras de convívio” para evitar o contágio da Covid-19 são aplicáveis tanto ao vizinho como ao “concelho ou país do lado” e implicam evitar “demasiada proximidade” entre pessoas.

“O vírus circula. Por mais que se faça, vai haver casos. Recorrendo à analogia dos incêndios, nós somos a palha. Se o vírus se aproximar de nós, vai-nos contagiar. A única forma de evitar o contágio é minimizar o contacto com os outros. Daí também a importância da rapidez [na comunicação às autoridades], de não deixar arrastar sintomas”, afirmou Graça Freitas na conferência de imprensa sobre a pandemia.

Questionada sobre a possibilidade de as férias, nomeadamente escolares, levarem a um aumento de casos, a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS) notou que “há regras de convívio, seja com o vizinho, com o concelho ou com o país do lado” e uma delas é que “diferentes grupos [de coabitantes] não devem conviver de perto”.

“Não tenho qualquer problema em pedir às pessoas que se afastem de mim se achar que estão muito próximas. Porque posso contagiá-las ou porque me podem contagiar. Vejo pessoas a falar veementemente em direção ao outro e isso não é adequado. É precisa etiqueta respiratória”, observou Graça Freitas.

A responsável da DGS lembrou ainda a regra de “evitar partilha física”, sejam “abraços, beijos”, seja a “proximidade” ou “troca de objetos”.

“É óbvio que os grupos de jovens, deixando de estar na escola [devido às férias], passam a estar em outros locais. Mas há regras de convívio. Ninguém impede que as pessoas convivam. Mas com regras”, frisou.

Graça Freitas ressalvou que o contágio não depende das férias, porque o distanciamento é “algo que se treina sem sair do bairro ou da vizinhança”.