Covid-19. Há colégios que terminam já hoje as aulas presenciais

Para este responsável, “prolongar as atividades presenciais por mais uma semana, seria mais uma semana de risco, o que se pretende evitar” com a aproximação dos exames.

Foi por pensar assim, que o Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, decidiu terminar hoje com as aulas presenciais. Uma decisão partilhada com os pais e bem-recebida pelos alunos.

Alexandre Neves, o presidente da Associação de Estudantes, disse à Renascença que a decisão foi vista “com bons olhos”. Compreenderam que o colégio estava preocupado, “não só com a nossa saúde, para nos resguardarmos, evitar algum possível caso de infeção, não andar de transportes públicos, mas também com os nossos exames nacionais e com a nossa entrada na faculdade”.

Alexandre Neves “não sente que o fim das aulas presenciais fosse prejudicial”, porque foram lecionados todos os conteúdos que os professores acharam pertinente ensinar na sala de aula.

Escolas públicas só terminam aulas presenciais a 26 junho

Já nas escolas públicas o calendário escolar é para ser cumprido é o que garante o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). Filinto Lima diz que a ideia de acabar mais cedo, nunca passou pela cabeça dos diretores, que vão levar as aulas presenciais do 11º e 12º anos até 26 de junho.