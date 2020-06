Barcelona empata e pode ser alcançado pelo Real Madrid

O Barcelona empatou fora, esta sexta-feira, no terreno do Sevilha, e pode agora ser alcançado na tabela pelo Real Madrid.

O jogo entre o Sevilha e o Barcelona ficou sem golos no final dos 90 minutos.

As estatísticas demonstram um Barça dominador, mas os sevilhanos foram conseguindo proteger a sua baliza até ao final da partida.

Com este empate o Barcelona fica com 65 pontos. O Real Madrid tem 62 e joga no domingo contra o Real Sociedade, fora, e em caso de vitória fica com os mesmos 65 pontos, deixando por isso em aberto a luta pelo título em Espanha.