O Brasil aproxima-se cada vez mais do marco de um milhão de casos de Covid-19.

Nas últimas 24 horas o número de novos casos aumentou em 32.188, chegando ao total de 955.377.

No mesmo espaço de tempo morreram mais 1.269 pessoas do novo coronavírus no Brasil.

Com estes números o Brasil consolida cada vez mais o seu lugar como segundo país mais afetado pela Covid-19 no mundo, depois dos Estados Unidos.