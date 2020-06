Custódio sente pressão da classificação antes combate europeu com o Famalicão

O treinador do Sporting de Braga admite a evidência de o clube estar "mais pressionado em termos de classificação", depois da retoma da Primeira Liga, mas rejeita qualquer sentimento equivalente relativamente à sua posição.

"Para mim o Braga está acima de qualquer jogador ou treinador. É um facto que temos pressão maior em termos de classificação. Tudo o resto não é importante", desvaloriza Custódio, que falava aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão.



A equipa perdeu os últimos dois jogos, perdeu a vantagem de quatro pontos que tinha para o Sporting e viu Famalicão, Rio Ave e Vitória de Guimarães aproximarem-se na luta pela Europa.

Apesar do contexto, Custódio anuncia uma equipa com "confiança máxima" para defrontar o Famalicão, já esta sexta-feira. "Ninguém sente mais isto do que os jogadores. Estão revoltados pelos dois resultados, mas, mais importante, senti-os firmes, com vontade de entrar em campo e ganhar", revela.

Braga mantém a sua ideia

O treinador acrescenta que não é por dois resultados negativos que vai mudar a forma de jogar. "Como é que eu posso tirar a bola a jogadores deste nível? Como posso mudar a ideia depois de dois resultados negativos? Temos de manter a nossa ideia", responde às questões levantadas por ele mesmo.

Na busca por uma explicação para a má forma do Braga, também evidenciada por outros clubes da frente da I Liga, Custódio fala de vários fatores, destacando que a longa paragem poderá estar a prejudicar mais "as equipas que baseiam a sua ideia na fase ofensiva".