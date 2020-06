Jornalistas orientaram comportamentos e "contribuíram para sucesso do combate à pandemia"

Veja também:

Durante a pandemia de covid-19, a esmagadora maioria dos jornalistas (92%) em Portugal teve a preocupação, a nível editorial, de orientar os cidadãos para comportamentos de prevenção e tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.

A conclusão é de um inquérito a 200 jornalistas de “praticamente todos os órgãos de comunicação generalistas a nível nacional”, realizado pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho.

“É a primeira vez que isto acontece em regime democrático”, diz à Renascença a investigadora Felisbela Lopes, uma das autoras do estudo. “Pela primeira vez, assume-se o jornalismo como uma parte do combate a esta pandemia”.

A professora universitária lembra que, após o 25 de abril, os jornalistas portugueses “sempre se preocuparam em criar uma distância relativamente aos factos enunciados”, ao contrário dos média noutros países.

“Podemos identificar um ou outro órgão de comunicação que tende a ter uma aproximação mais a esta linha ideológica ou àquela, mas ver assim todos os órgãos de comunicação social, na ordem dos mais de 90% dos jornalistas, a assumirem um posicionamento editorial a favor de uma mudança de comportamento, isso é inédito.”

Felisbela Lopes revela que esta vontade de mudar comportamentos é identificada pela classe como serviço público. “Houve uma preocupação ainda mais acrescida com o rigor, com a procura da verdade com uma informação clara e pertinente, que ajudasse as pessoas num dia-a-dia muito estranho”.

O papel ativo dos jornalistas no combate à pandemia teve, na ótica da investigadora, consequências importantes para o país.

“Se os portugueses ficaram confinados, isto não se deve apenas uma decisão célere do Governo ou às autoridades sanitárias. Deve-se também ao trabalho dos jornalistas, que em termos gerais fizeram um notável serviço público”, considera a professora.