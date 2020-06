Pedrógão. “Reportagem da Renascença devia ser vista por Marcelo”

Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo olham com preocupação e criticismo para o que se vive em Pedrógão Grande, agora que passam três anos sobre os grandes incêndios que mataram 66 pessoas.

“Não se encontra razão” para que as coisas tenham voltado ao que eram “e é um péssimo sinal para o pós-pandemia”, numa altura em que “se diz que vamos aproveitar para transformar tudo”, diz Francisco Lucas Pires nesta quarta-feira.

Na opinião de Henrique Raposo, “a reportagem que está no site da Renascença, o vídeo com uns 15 minutos, devia ser visto por toda a gente a começar pelo Presidente da República”.

Isto, porque, recorda o comentador do programa As Três da Manhã, Marcelo “foi bem claro” quando disse que iria depender o seu próximo mandato do que acontecesse em Pedrógão depois dos incêndios.