Sérgio Conceição espera que árbitros não sejam notícia nas Aves

Sérgio Conceção espera que Carlos Xistra e Bruno Esteves, respetivamente árbitro e videoárbitro nomeados para o Aves-FC Porto, "não sejam notícia". A dupla escolhida pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol esteve no Portimonense-Benfica, na última jornada, e recebeu críticas dos portistas.

O treinador foi questionado duas vezes, na conferência de imprensa de antevisão de desafio desta terça-feira, mas optou, em ambas as ocasiões, por não alargar comentário.

Sérgio Conceição já se pronunciou sobre o trabalho das equipas de arbitragem, após a retoma, nomeadamente, a propósito do jogo com o Famalicão, em que criticou a prestação de Nuno Almeida e Luís Ferreira.

"Sou pago para arranjar soluções"

Para o jogo com o último classificado, Sérgio está obrigado a mexer na defesa e de forma relevante. Alex Telles e Manafá, castigados, não vão a jogo e juntam-se a Marcano, lesionado, no lote de ausências no setor.

Corona poderá voltar a ser utilizado a lateral-direito e Diogo Leite poderá surgir adaptado na esquerda. Outra das possibilidades passa por estrear Tomás Esteves na Primeira Liga adaptado a lateral-esquerdo.

O treinador não revela qual será a sua opção, mas manifesta confiança na aposta que irá fazer. "Gostaria de contar com todos, mas tenho de arranjar soluções para que não se note qualquer ausência. É para isso que sou pago", afirma.

No banco voltará a contar com vários jogadores da formação do FC Porto - com o Marítimo teve seis - e reforça a ideia de que o clube tem uma ótima base para o futuro.

Preparado para um Aves diferente

Sérgio Conceição admite que durante a semana trabalhou a possibilidade de defrontar um Desportivo das Aves diferente do habitual.

O treinador ainda no último jogo, frente ao Marítimo, destacou que os adversários têm adaptado a sua forma de jogar, e o próprio sistema, quando jogam com o Porto. O Aves, acredita, Sérgio poderá alterar o esquema habitual de quatro defesas para uma linha de cinco.

"Os adversários jogam muitas vezes contra nós com uma estrutura de cinco defesas. Estamos preparados para isso. Trabalhámos também a pensar numa situação dessas. Jogando contra o Porto, mesmo essas equipas não estando habituados a jogar assim, fazem-no e isso é até um sinal de respeito. Eles percebem onde estão os nossos pontos fortes", comenta.

Sintonia em Vila do Conde só no dia seguinte

O FC Porto voltou a isolar-se no topo da classificação, na última jornada, depois da vitória com o Marítimo e do empate do Benfica em Portimão. Na jornada 27, na quarta-feira, os encarnados deslocam-se a Vila do Conde para defrontar um Rio Ave na luta pelo acesso à Europa.

A equipa de Bruno Lage não vence há quatro jornadas, tem um adversário difícil pela frente, mas o treinador do Porto só se vai ligar ao Estádio dos Arcos depois de jogar com o Aves.

"Temos de nos focar no nosso jogo. Se não ganharmos os nosso jogos ficamos com a vida muito difícil. Estamos atentos ao que se passa à nossa volta e aos jogos do nosso rival, mas importante é o nosso jogo", sublinha.



Nakajima não merece comentários

Além de não contar com Alex Telles, Manafá e Marcano, Sérgio Conceição continua sem Nakajima. O japonês mantém recolhimento domiciliário e o treinador volta a reforçar que é um caso "entregue à direção".

"Enquanto não estiver connosco não me vou pronunciar", acrescenta. Otávio, que cumpriu castigo frente ao Marítimo, volta às opções.

O Aves-FC Porto está marcado para esta quarta-feira, às 21h15, e tem acompanhamento em direto na Renascença, bem como em rr.sapo.pt.