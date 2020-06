D. José Tolentino Mendonça vence Prémio Europeu Helena Vaz da Silva

Reportando-se à atualidade, o júri assinalou que, numa altura em que "a Europa e o mundo se confrontam com uma crise sem precedentes", é preciso "ouvir as vozes desafiadoras dos principais intelectuais e artistas europeus, como Tolentino Mendonça", que "devem orientar e inspirar os esforços coletivos para construir uma sociedade mais justa e mais inclusiva, para a Europa e para todo o planeta".

"Queremos homenagear a sua arte de comunicar não apenas através da sua notável poesia, mas também dos seus artigos de opinião publicados na imprensa portuguesa e italiana. Também destacamos a sua forte convicção de que a Igreja não é apenas uma guardiã de seu longo passado, mas que deve estabelecer um diálogo aberto e construir pontes com o mundo da cultura, da arte e do pensamento contemporâneos", afirmaram.

Na atribuição do prémio, os membros do júri declararam ter ficado "impressionados com a capacidade que Tolentino Mendonça demonstra ao divulgar a Beleza e a Poesia como parte do património cultural intangível da Europa e do mundo".

O cardeal José Tolentino Mendonça venceu a edição deste ano do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural, pelo seu contributo "excecional" enquanto divulgador da cultura e dos valores europeus, anunciaram os promotores.

À Renascença, o Cardeal Tolentino Mendonça fala so(...)

Reagindo à notícia de que tinha sido o galardoado, D. José Tolentino Mendonça manifestou-se "muito honrado por esta atribuição", que ainda mais o "responsabiliza" e que, acredita, "será vivida com alegria pela Biblioteca e o Arquivo Apostólicos do Vaticano", onde trabalha, "e que constituem um extraordinário exemplo do património cultural que a Europa construiu e constrói".

Lembrou que a cidadania europeia é também uma cidadania cultural, e que esta se liga "ao tesouro da memória, à pluralidade das tradições e raízes que, através das gerações, alicerçaram uma identidade e um quadro de valores onde nos reconhecemos".

"E desafia-nos a não fechar o património cultural no passado. O património cultural é um motor indiscutível do presente e só com ele podemos pensar que há futuro", acrescentou, destacando ainda o facto de o prémio "ter o nome de uma grande portuguesa e europeia", Helena Vaz da Silva, o que constitui "como que um suplemento de alegria e de responsabilidade, pois o seu legado representa uma preciosa inspiração para todos".

O cardeal presidiu este ano as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Na sua intervenção alertou para a situação mais vulnerável dos mais velhos, mais expostos à pandemia, dos mais novos, sujeitos a diferentes crises, pondo em causa os seus projetos de "autonomia social", dos migrantes e de todos os que constituem as periferias e que não podem ser esquecidos.

A cerimónia de atribuição do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva terá lugar no outono, em data a anunciar, na Fundação Calouste Gulbenkian.

O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural foi instituído em 2013 pelo Centro Nacional de Cultura (CNC) em cooperação com a Europa Nostra, a principal organização europeia de defesa do património representada em Portugal pelo CNC, e com o Clube Português de Imprensa.