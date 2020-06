Coronavírus. Máscara obrigatória nas termas

Veja também:

A Direção Geral da Saúde (DGS) publicou este sábado as orientações para a utilização de termas em tempo de Covid-19.

No documento é dito que todos os que frequentam as termas devem usar máscara dentro de todo o espaço, incluindo na sala de espera ou receção, e só a podem tirar quando o utente estiver no gabinete de consulta e no decorrer dos tratamentos termais.

A DGS diz que a marcação das consultas e dos tratamentos deve ser feita de forma não presencial para evitar ter utentes em sala de espera.

Para evitar circular pelo estabelecimento, todos os tratamentos são acompanhados pelo operador termal.

A circulação nas áreas de tratamento deve ser efetuada com utilização de “cobre-sapatos” ou com chinelos de uso único e exclusivo.