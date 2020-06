Estátua de Padre António Vieira vandalizada em Lisboa

A estátua do Padre António Vieira no Largo Trindade Coelho, na zona do Bairro Alto, em Lisboa, foi vandalizada, esta quinta-feira.

De acordo com a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS), "houve uma projeção de tinta" vermelha sobre as figuras do Padre António Vieira e de três crianças, que compõem o conjunto de esculturas, tendo sido igualmente escrita a palavra "Descoloniza" na base do monumento.



Segundo a mesma fonte, depois do alerta da comunicação social, foram mobilizadas equipas de investigação criminal da PSP, que fizeram diligências no local "para recolher mais e melhores meios de prova" que possam levar à identificação dos autores.

Os danos em monumentos configuram crime público, disse o responsável da PSP de Lisboa, adiantando que o processo será agora reencaminhado ao Ministério Público.

A Câmara Municipal de Lisboa já avançou, entretanto com a limpeza da estátua. Na rede social Facebook a autarquia escreve que já "procedeu à limpeza da estátua de Padre António Vieira, no Largo Trindade Coelho, que foi hoje (11 de junho), alvo de vandalismo", acrescentando que "todos os atos de vandalismo contra o património coletivo da cidade são inadmissíveis".