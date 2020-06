Balanço DGS. Mais 270 casos e uma morte em Portugal

Veja também:

Portugal contabiliza, esta sexta-feira, mais uma morte e 270 infetados com a Covid-19. No total, já morreram 1.505 pessoas devido ao novo coronavírus e a soma de infetados sobe para 36.180

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, 246 dos novos casos foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 91%.

Em comparação aos números de quinta-feira-feira, há mais 25 doentes internados e mais três em cuidados intensivos. 440 pessoas encontram-se internadas, 73 em UCI. No que toca a pessoas recuperadas, totalizam 22.200, mais 198 nas últimas 24 horas.

Registou-se apenas uma morte, na zona Norte, o registo mais baixo desde o dia 18 de março, dia em que também se registou um óbito.

A faixa etária com mais de 80 anos continua a ser a mais afetada, com 1016 óbitos registados, seguido da faixa etária entre os 70 e os 79 anos, com 288 mortes. Faleceram 133 pessoas entre os 60 e os 69 anos, 48 entre os 50 e os 59 anos, 17 entre os 40 e os 49, uma entre os 30 e os 39, e duas entre os 20 e os 29 anos. Portugal não regista nenhum óbito abaixo dos 20 anos de idade.

A zona Norte continua a ser a mais afetada, em termos globais, pela pandemia, com 17.024 casos e 811 mortes, seguido da zona de Lisboa e Vale do Tejo, o atual epicentro de contágio da doença, com 14.407 infetados e 417 óbitos.

Segue-se a zona Centro, com 3.846 casos e 246 mortes, Algarve, com 393 infetados e 15 mortes, Alentejo, com 277 infetados e uma morte. A zona dos Açores conta com 143 casos de infeção e 15 mortes. A Madeira é a região menos afetada pela pandemia, com apenas 90 casos e nenhuma morte em registo.

Desde 1 de janeiro, Portugal regista 346.703 casos suspeitos de Covid-19, dos quais 309.037 testaram negativo à doença. 1.486 pessoas ainda aguardam resultado laboratorial e mais de 30 mil pessoas continuam em vigilância pelas Autoridades de Saúde.

O sintoma mais comum da Covid-19 é a tosse, que afetou 39% dos casos reportados. Segue-se a febre, com 29%, dores musculares, com 21%, cefaleia, com 20%, fraqueza generalizada, com 15%, e dificuldade respiratória, com 11%. Estes dados reportam a 91% dos casos registados.