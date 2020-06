Mário Centeno deixou de ser, esta terça-feira, ministro das Finanças, tendo sido substituído por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento. Foram, segundo o próprio, 1.664 dias no cargo, durante os quais deixou no livro de histórias várias frases marcantes.

"Tenho a convicção de que vamos aprovar todos os orçamentos da legislatura". 12 de novembro de 2015, na Renascença

"Estou a caminho de ser o ministro das Finanças mais longevo da democracia. Já fiz aprovar cinco orçamentos". 27 de fevereiro, ao "Expresso"

"Se não estivermos focados no próximo jogo, podemos não sobreviver ao seguinte. Nós fizemos com que passasse a ser normal cumprir os objetivos orçamentais, acertar nas previsões macroeconómicas, ou até a ser superada a realidade". 27 de fevereiro, ao "Expresso".

"Não há nenhum euro dos contribuintes a ser usado na injeção no Novo Banco". 6 de março de 2019, à RTP3

"O país nunca esteve tão bem preparado para uma crise desta natureza [pandemia]". 25 de março de 2020