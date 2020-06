FC Porto. ​Tomás Esteves renova com "o clube do coração"

“Sinto-me muito feliz com esta renovação. Agradeço ao presidente e ao clube a confiança depositada em mim. Vou trabalhar muito para corresponder às expetativas e ser muito feliz no meu clube do coração. Vou dar tudo pelo FC Porto”, disse Tomás Esteves, citado pelo site do clube.

O lateral que está há nove anos no emblema azul e branco, onde fez praticamente toda a formação, é visto como uma das pérolas da “cantera” e já conta no currículo com a conquista de uma UEFA Youth League.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, elogiou a postura de Tomás Esteves e do pai durante o processo de renovação, cumprindo a palavra dada.

“Renovou porque o treinador me transmitiu que tem muita esperança nele e que ele tem muita qualidade e um potencial enorme. Pela paixão que tem pelo futebol e pelo clube, tem tudo para dar certo. Vamos ajudá-lo para que possa colocar ao serviço do FC Porto todas as potencialidades que tem”, declarou Pinto da Costa ao site do clube, que vai este sábado a eleições.