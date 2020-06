Covid-19 por concelho. Sintra regista aumento de 121 infetados em 24 horas

Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica (91% do total de casos confirmados).

Os concelhos com mais casos novos são Sintra (+121), Amadora (+36), Loures (+25), Lisboa (+19), Cascais (+16) e Seixal (+16), segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo boletim, 39 concelhos registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19 face ao dia anterior e oito concelhos somam mais de mil infetados: Lisboa, Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Braga, Sintra, Gondomar e Loures.

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença , atrasos no registo dos dados no SINAVE.

Segundo o mesmo documento, nas últimas 24 horas registaram-se 377 novos casos em todo o país. No entanto, os dados referentes aos concelhos, dão conta de 336 novos infetados. À Renascença , a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

Dados divulgados esta quinta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) , revelam que há 228 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.555 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.580), Sintra (1.521) e Porto (1.401). À semelhança do Porto e Vila Nova de Gaia, 189 concelhos mantém o número de infetados face ao dia anterior.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram notificados 336 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas - 89% do total de novos infetados.

Seguem-se a região Centro com mais 19 casos, o Norte do país com mais 15, Algarve com mais quatro, Açores com mais dois e Alentejo com mais um. O arquipélago da Madeira não registam aumento de infetados desde dia 7 de maio

Seis concelhos da Área Metropolitana de Lisboa registam aumentos superiores a 150% no número de casos de infeção desde o fim do estado de emergência, sendo que em Loures e na Amadora a subida ultrapassa 180%.

O país esteve em estado de emergência entre 19 de março e 2 de maio, seguindo-se, desde então, o estado de calamidade e o levantamento gradual, de 15 em 15 dias, das medidas de confinamento.





Casos confirmados de Covid-19 por concelho