Morte de George Floyd. Idoso americano empurrado por polícias cai e fica inconsciente

Mais uma polémica a envolver a atuação policial. Dois polícias de Buffalo, em Nova Iorque, foram suspensos sem salário depois de ter sido divulgado um vídeo que mostra os dois agentes a empurrarem um homem de 75 anos. A vítima caiu no chão e bateu com a cabeça no pavimento, durante os protestos contra a morte de George Floyd.

O vídeo foi feito por um repórter de uma rádio local - a estação WBFO – tendo sido colocado do site e no Twitter.

As imagens mostram um homem a aproximar-se de uma linha e polícias equipados com equipamentos antichoque. Um agente empurra-o com a mão e outro com o bastão. O idoso cai no chão, batendo com a cabeça e fica inconsciente. Pode ainda ver-se que o pavimento fica manchado com sangue.

“Fiquei profundamente perturbado com o vídeo”, disse o autarca de Buffalo. “Depois de dias de protestos pacíficos e de várias reuniões com membro da comunidade e chefes de polícia, esta situação é desanimadora”, sublinhou Byron Brown.

Este incidente voltou a reacender os ânimos dos protestos em várias cidades norte-americanas contra a violência policial.