Aves cada vez mais último

O Belenenses venceu esta noite no terreno do Desportivo das Aves, por 2-0, deixando o clube da casa cada vez mais isolado no fundo da tabela.

O resultado foi construído na primeira parte, com Fabio Szymonek a fazer um autogolo aos 11 minutos. O segundo golo foi marcado aos 39 minutos, por Silvestre Varela.

Com esta derrota, o Desportivo das Aves continua com apenas 13 pontos, a seis do penúltimo, Portimonenses e a nove do antepenúltimo, Paços de Ferreira.

O Belenenses sobe para o 13.º posto, com 29 pontos.