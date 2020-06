Governo oficializa colaboração não remunerada de ​António Costa e Silva

A nomeação de António Costa e Silva pelo Governo, para coordenar a elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030, foi publicada esta quarta-feira em Diário da República.



Pela colaboração com o executivo, o presidente da comissão executiva da Partex Oil and Gas não vai receber "qualquer remuneração ou abono".

"Designa-se o Prof. Doutor António Costa Silva, Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e presidente da comissão executiva da Partex Oil and Gas, cuja idoneidade, experiência e competências são publicamente reconhecidas, para assegurar a coordenação dos trabalhos preparatórios de elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030", refere o despacho oficial.



António Costa e Silva vai coordenar a elaboração do plano de recuperação, mas não vai participar nas negociações com os partidos com assento parlamentar e nem se está a preparar para ser ministro, como o próprio já garantiu em várias entrevistas.



O PSD vai esperar para ver, mas já admitiu que poderá haver incompatibilidade nas novas funções de Costa e Silva no Governo. O presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, disse à Renascença que existem tópicos delicados, como o ambiente e a energia, uma vez que António Costa e Silva é gestor da petrolífera Partex.