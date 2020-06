EUA. Responsável da defesa opõe-se ao envio de tropas para a rua

O secretário da Defesa nos Estados Unidos, Mark Esper, opõe-se ao envio de tropas para pôr fim aos motins que estão a decorrer em várias cidades americanas, apesar de o Presidente Donald Trump já ter ameaçado recorrer às Forças Armadas.

Trump afirmou esta semana que poderia recorrer aos militares para travar os protestos violentos que se têm formado em reação ao homicídio de George Floyd, um afro-americano de 46 anos que morreu de asfixia ao ser detido pela polícia em Minneapolis

Contudo, numa conferência de imprensa, Esper disse que “a opção de recorrer a militares no ativo para impor a lei deve ser apenas utilizada como medida de último recurso, nas situações mais urgentes e perigosas”. Segundo o responsável pela defesa, “não estamos numa situação dessas neste momento”.

Segundo uma fonte da Administração de Donald Trump, que falou com a Reuters sob condição de anonimato, as palavras de Esper não foram bem recebidas na Casa Branca.

Para poder usar militares para impor a lei em solo americano, Donald Trump teria de invocar a “Insurrection Act”, ou “Lei de Insurreição”, de 1807. A última vez que essa lei foi invocada foi em 1992, em resposta aos motins que resultaram da ilibação dos agentes policiais que foram filmados a espancar o afro-americano Rodney King, em Los Angeles.

Neste momento as Forças Armadas americanas têm 1.600 homens nos arredores de Washington, prontos a mobilizar se for necessário.