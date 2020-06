Futebol regressa sem público, terá mais substituições e muitos testes à Covid-19

A I Liga portuguesa de futebol regressa na quarta-feira, quase três meses depois, para umas últimas 10 jornadas sem público, uma dezena de substituições por jogo a partir, tudo indica, da ronda 26 e testes constantes à Covid-19.

Os 90 jogos em falta vão decorrer maioritariamente durante a semana, com apenas um dia de intervalo entre jornadas (dois da 32.ª para a 33.ª) e em 17 estádios, entre eles a Cidade de Futebol, em Oeiras, casa emprestada de Santa Clara e Belenenses SAD, os únicos que jogam em campo neutro.

O "sprint" final prolonga-se até 26 de julho, dia previsto para a 34.ª e última ronda, que é a única sem calendário definitivo, pois depende do que, então, estiver por decidir, em matéria de título, apuramentos europeus e descidas.

Sem público e ordem para testar, testar, testar

De todas as alterações, destaque para a ausência de público, a porta fechada a espectadores, o que implica a ausência de festa e de emoção.

As portas dos estádios só não estarão fechadas aos elementos indispensáveis para a realização dos jogos, incluindo as equipas das televisões, que transmitirão em direto todos os jogos, entre a SportTV e a Benfica TV (os do Benfica em casa).

Quanto aos jogadores, serão elegíveis aqueles que passem nos testes à Covid-19, que serão efetuados 24 horas de cada jogo, sendo que, entre jogos espaçados por mais de cinco dias, cada equipa terá de ser submetida a dois testes.

Em campo, os 11 jogadores de cada equipa não atuarão de máscara, porém, para todos os elementos que fiquem no banco dos suplentes, exceção aos treinadores principais.