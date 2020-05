Ministra condena “facilitismo” e lembra que ainda é crime violar o dever de confinamento obrigatório

A ministra da Saúde, Marta Temido, vê com apreensão o facilitismo com que algumas pessoas estão a lidar com a covid-19 e lembra que violar o dever de confinamento é crime de violência. Na conferência de imprensa deste sábado sobre a Covid-19.~

Marta Temido apelou ao cumprimento de regras para que seja possível quebrar as redes de contágio na região de Lisboa e Vale do Tejo.

“É com apreensão com que encaramos algum facilitismo com que algumas pessoas parecem comportar-se face a este risco que todos enfrentamos”, afirmou a ministra, em resposta a uma pergunta da Renascença sobre se a pedagogia e as recomendações que as forças de segurança podem fazer na situação de calamidade de vigora são suficientes para conter o contágio na Área Metropolitana de Lisboa.

“Não há mesmo alternativa, a não ser pedir às pessoas que cumpram as medidas básicas, passar a mensagem à exaustão”, reconheceu, lembrando que “por exemplo, o incumprimento da regra do confinamento domiciliário é suscetível de constituir crime de desobediência”, apesar de já não vigorar o estado de emergência.

“Sejamos totalmente transparentes: pedagogia, literacia, informação, apelo ao comportamento individual, mas se isso não for possível, há uma atitude possível e que será tomada caso haja incumprimento do dever de confinamento domiciliário”, afirmou Marta Temido, rematando: “Nós respeitamos todos, mas temos de proteger todos.”

Para garantir o confinamento obrigatório de quem não tenha condições na sua habituação, o governo está a articular a reinstalação noutros locais como pousadas da juventude ou outros equipamentos sociais.

A ministra considera que não serve de muito decretar mais medidas de confinamento. “A solução passa por cada um dos indivíduos. Por isso é que precisamos de falar com as pessoas, precisamos de falar com quem fala com as pessoas”, afirmou, lembrando as recomendações, sobretudo a indicação para ninguém ir trabalhar com sintomas.

“Não vão trabalhar com sintomas, protejam-se sempre, protejam os vossos amigos. Isto não é uma fatalidade, mas precisamos de quebrar as cadeias de transmissão e isso exige a intervenção de cada um de nós”, apelou, garantindo que a ausência do trabalho será devidamente compensada.

O Governo vai reunir-se com autarquias da AML e autoridades de saúde para definir medidas especificas de saúde pública nos conselhos mais afetados. Entre as medidas, está o rastreio focado em atividades em que o contágio tem sido elevando, como os setores da distribuição, do trabalho temporário e da construção civil. Será feita a testagem de todas as pessoas em vigilância ativa que tenham estado em contato com infetados nos surtos localizados e o acompanhamento clinico de todas as pessoas em confinamento.

A resolução do Conselho de Ministros publicada na sexta-feira também prevê a possibilidade de reforço dos meios de segurança e de socorro na AML com operacionais de outras zonas do pais.