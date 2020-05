O que muda na vida de uma mulher quando nasce um filho

O livro "Quanto tempo tem um dia" é o mote para o programa deste sábado do "Da Capa à Contracapa". O retrato que acaba de ser lançado pela FFMS onde a autora regista os seus dias com as filhas e partilha as histórias e perspetivas que foi ouvindo de outras mães.

A braços com a experiência de trazer ao mundo um filho, está igualmente Filipa Martins, também ela escritora e jornalista. Juntas, Susana Moreira Marques e Filipa Martins, refletem na Renascença sobre a experiência da maternidade, o tempo para escrever e para serem mães.

O Da Capa à Contracapa é um programa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir aos sábados às 9h30 ou sempre que quiser em podcast, nas plataformas digitais habituais.