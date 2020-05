D. Américo Aguiar espera que aumento de casos não adie regresso das missas em Lisboa

Veja também:

D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente do Conselho de Administração do Grupo Renascença Comunicação Multimédia, acredita que o número de casos na zona de Lisboa e Vale do Tejo pode significar um adiamento na data prevista para o regresso das missas e celebrações religiosas.



O bispo auxiliar espera que o cenário não se concretize e, nesse sentido, pede responsabilidade aos crentes, porque a pandemia "ainda não acabou". É necessário um "desconfinamento desconfiado", para evitar uma eventual segunda onda de infeções.

"Desejamos que isso não aconteça, mas é importante que todos os ouvintes tenham consciência que isto não acabou, tem de ser um desconfinamento desconfiado. É verdade que os números no resto do país estão em linha com as projeções, mas temos este susto em Lisboa e Vale do Tejo. Não acabou, temos de estar atentos e isto pode ser motivo para manter a defesas e guardas em alerta", afirma, no programa da manhã da Renascença.

A chave para o regresso das celebrações religiosas está no distanciamento e higienização, segundo D. Américo Aguiar. As restantes condicionantes dependem de cada espaço e cada comunidade está a preparar-se "há mais de um mês" para garantir a reabertura das igrejas.