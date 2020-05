Covid-19. Lisboa tem mais de quatro mil casos ativos e Graça Freitas reprova ajuntamentos de pessoas

Veja também:

A zona de Lisboa e Vale do Tejo tem aproximadamente 4.400 casos ativos de Covid-19, de um total de 11.652 casos ativos erm Portugal, o que representa cerca de 37% dos casos.



O atualização dos dados referentes à zona de Lisboa e Vale do Tejo, a que tem mais casos em todo o país, foi feita pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa.

"A zona de Lisboa e Vale do Tejo tem cerca de 4.400 doentes ativos, que ainda não foram dados como recuperados. Por sua vez, recuperaram 5.700 e voltaram à sua vida normal. À data, 346 morreram nesta região. É uma situação complexa porque tem diversas causas. Seis grandes obras concentram cerca de 130 doentes, 340 casos em empresas, como no pólo da Azambuja, em lares e em bairros também", diz.

Graça Freitas apela para que a população, principalmente a mais jovem, evite concentrações, que se têm verificado na zona de Lisboa e Vale do Tejo e que contribuem para o aumento de casos.

"Nem todos os casos são em obras e empresas, muitos são no seio da comunidade. Há uma tendência para aliviar o comportamento. Ajuntamentos e aglomerados estão contraindicados. Os jovens têm tendência a ter doença mais ligeira, mas podem transmitir a pessoas mais idosas, grupos de risco, e perpetuar a transmissão. Não se está a conseguir evitar o risco das pessoas se concentrarem noutros espaços ou até ao ar livre. Tem-se assistido á concentração de pessoas para lá do que é desejado", atira.

Na quinta-feira, depois da reunião com os especialistas do Infarmed, o deputado do PSD Ricardo Batista Leite adiantou que Lisboa e Vale do Tejo "é a única região do país onde não se verifica uma descida contínua do número de óbitos, há aliás uma ligeira inversão da curva", esclareceu.