Confinamento e prisão

Os jogadores do Benfica entraram em confinamento no Seixal e só deixam o centro de estágio horas antes do jogo com o Tondela, agendado para a próxima quinta-feira. "A sete chaves", titula "A Bola". Luís Filipe Vieira lidera grupo de 70 pessoas em isolamento.

De saída do clube está Luís Nazaré. O presidente de mesa da Assembleia Geral incompatibilizou-se com a direção, devido ao formato e ao sistema de sufrágio da próxima reunião magna.

As decisões do processo do ataque à Academia de Alcochete estão em todas as primeiras páginas e "O Jogo" faz manchete: "Alcochete vale cadeia para nove". Bruno de Carvalho e Mustafá absolvidos. Há 28 condenados a penas suspensas. Fernando Mendes, ex-líder da Juve Leo, cumpre cinco anos de pena efetiva.

Bruno de Carvalho exige reintegração como sócio. "É da mais elementar justiça", diz

O grande destaque do "Record" vai para Gabriel. O diário da Cofina anuncia que o Benfica pretende renovar o contrato do médio brasileiro. Empresário revela que o processo já está em andamento. "O Jogo" informa que os encarnados estão "na pista de David Luiz". O central está em fim de contrato com o Arsenal.

As cinco substituições, aprovadas pela Liga para as dez jornadas finais do campeonato, estão em risco. Benfica e Marítimo levantam dúvidas jurídicas sobre a medida. A FIFA permite que cada Liga decida introduzir duas substituições extra, por jogo, tendo em vista a proteção dos jogadores devido à pandemia de Covid-19.

"O Jogo" anuncia que o FC Porto está no mercado "só para vender". Vendas são prioridade absoluta e reforços serão os indispensáveisl. O diário apresenta, ainda, entrevista ao trio que dinamizou a Lista D, candidata ao Conselho Superior nas eleições do FC Porto, agendadas para 6 e 7 de junho. "Fomos um incentivo para as outras listas", dizem.

Os estádios aprovados para a retoma da Primeira Liga também merecem chamadas de primeira página nos três desportivos. Vitória de Setúbal, Moreirense e Famalicão também vão poder utilizar os seus recintos. Dezoito estádio foram reduzidos a 17.