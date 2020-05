Covid-19 deixa mais de 129 mil empresas em risco de incumprimento

Veja também:

A economia portuguesa sofreu uma recessão que alterou a avaliação de mais de 129 mil negócios, diz a Iberinform. “Pelo menos 25% do tecido empresarial apresenta risco elevado de incumprimento e 44% risco médio", indica nesta sexta-feira a empresa especialista em gestão de risco.

O crédito também é um problema, uma vez que menos de um terço (31%) enfrenta a atual crise com garantias e mantém valores que permitem considerar que têm um risco de crédito baixo.

A avaliação da Iberinform tem em conta as novas políticas de financiamento, as condições de pagamento e as vendas ou compras em todos os agentes da cadeia de valor.