​Ministra da Saúde diz que Covid-19 evidenciou problemas sociais do país

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, considera que os focos de contágio de COvid-19 a que temos assistido nos últimos dias são sinal claro de que há problemas que vão para além da doença e que exigem um Estado Social forte.

A governante relaciona os focos identificados na área da Grande Lisboa com a situação social e económica que, diz, deixa claro que os mais desfavorecidos são sempre mais afetados.

“Sem surpresa, a evidência dos resultados desta crise sem precedentes revela que o impacto sanitário económico e social do novo coronavírus se distribui assimetricamente na população afetando em especial os mais vulneráveis”, disse Marta Temido no discurso de encerramento da interpelação ao Governo pedida pelo PS sobre a resposta do Estado social à pandemia.

“Os que se encontram mais expostos são como sempre os que vivem e trabalham em condições mais precárias. As condições de habitabilidade, a estabilidade laboral, a rede social de suporte são quase sempre fatores protetores”, acrescentou.

Nesta intervenção, Marta Temido defendeu ainda que a capacidade de resposta que Portugal mostrou “não é obra do acaso”, mas que “resulta de escolhas políticas, de políticas concretas adotadas nos últimos cinco anos em particular no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, no emprego, na proteção do trabalho e na redistribuição de rendimentos”.