Covid-19: Saiba que concelhos registam maior aumento. Loures, Lisboa e Sintra lideram

Loures (+40), Lisboa (+36), Sintra (+33), Odivelas (+29), Amadora (+25), Oeiras (+10), Vila Franca de Xira (+10) e Ovar (+9) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.

Segundo o mesmo documento, nas últimas 24 horas registaram-se 304 novos casos. No entanto, os dados referentes aos concelhos, dão conta de 313 novos infetados. À Renascença , a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

Dados divulgados esta quinta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 224 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.290 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.553), Porto (1.351) e Matosinhos (1.277). Dos 224 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 170 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram notificados 265 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas - 87% do total de novos casos.

"Lisboa e Vale do Tejo é a única região do país onde não se verifica uma descida contínua do número de óbitos, há aliás uma ligeira inversão da curva", adiantou o deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, na sétima reunião do Infarmed, com especialistas, Presidente, Governo, líderes partidários e parceiros sociais.

O deputado social-democrata afirmou ainda que o Governo vai estudar a possibilidade de adiar a aplicação de algumas das medidas previstas no âmbito da terceira fase de desconfinamento na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Não se pode falar de descontrolo na região Lisboa e Vale do Tejo, há surtos localizados, conhecidos, com cadeias de transmissão que estão a ser acompanhados e com a preocupação de prevenir", sublinhou o Presidente da República.

Casos confirmados de Covid-19 por concelho