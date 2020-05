Covid-19: Praias com lotação limitada. Consulte a lista completa de ocupação

Já são conhecidas as capacidades de ocupação das praias das regiões do Algarve e Tejo/Oeste. Nas listagens divulgadas esta quarta-feira pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a praia da Nazaré, no distrito de Leiria, surge com uma capacidade potencial de ocupação até 17.100 utentes, durante a época balnear, e outras seis são assinaladas com "eventuais problemas de lotação"

"Estas capacidades são um importante auxiliar para a gestão e utilização segura das praias, pois é a partir destes valores que pode ser dada informação – ao cidadão e às autoridades – de modo a direcionar os devidos comportamentos, de uma forma responsável", adianta a APA, em comunicado.

Ao areal da Nazaré segue-se, com maior lotação, a praia da Fonte da Telha (I, II e III), no concelho de Almada, com uma capacidade de 14.500 banhistas, e a praia de Carcavelos, no concelho de Cascais, com 12.100.