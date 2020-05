Aprovado estádio do Famalicão

Veja também:

A Autoridade de Saúde deu parecer favorável à utilização do Estádio Municipal de Famalicão para os jogos da I Liga de futebol.

O parecer foi dado no seguimento da documentação recebida e da visita efetuada ao recinto.

Com luz verde atribuída, o Famalicão vai receber o FC Porto já no dia 3 de junho, no regresso do campeonato, após a paragem devido à pandemia.

São 16 os estádios aprovados:

Cidade do Futebol

Estádio do Bessa

Estádio Capital do Móvel

Estádio Cidade de Barcelos

Estádio do Clube Desportivo das Aves

Estádio D. Afonso Henriques

Estádio Municipal de Famalicão

Estádio do Rio Ave FC

Estádio do Dragão

Estádio João Cardoso

Estádio José Alvalade

Estádio do Marítimo

Estádio Municipal de Braga

Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Estádio do Bonfim

Portimão Estádio